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      Держборг України відносно до ВВП суттєво знизився, – Мінфін

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      Держборг України / unsplash.com

      Станом на початок 2020 року державний борг України склав 50% від валового внутрішнього продукту. Водночас розмір державного боргу у національній валюті відносно нашої економіки за останній рік суттєво знизився. Це відбулося через укріплення позицій гривні.

      У Міністерстві фінансів України підрахували, що державний борг зменшився на 170,2 мільярда гривень, до рівня 1 998,3 мільярда гривень. Також у відомстві зазначили, що у 2019 році державний борг України виріс загалом на 6 мільярдів доларів.

      Цікаво! Які країни ЄС мають найбільший державний борг: неочікувана статистика

      Згідно з відкритими даними на сайті Міністерства фінансів, Україна у 2020 році повинна сплатити 169 мільярдів 240 мільйонів гривень за зовнішніми боргами, а також 231 мільярд 460 мільйонів гривень – за внутрішніми.

      Як протягом останніх 8 років змінювався ВВП України:

      • 2012 – 1 трильйон 408 мільярдів гривень;
      • 2013 – 1 трильйон 454 мільярди гривень;
      • 2014 – 1 трильйон 566 мільярдів гривень;
      • 2015 – 1 трильйон 979 мільярдів гривень;
      • 2016 – 2 трильйони 383 мільярди гривень;
      • 2017 – 2 трильйони 982 мільярди гривень;
      • 2018 – 3 трильйони 558 мільярдів гривень;
      • 2019 (прогноз на кінець року) – 4 трильйони 22 мільярди гривень.

      Що таке держборг?Державний борг – це сума непогашених позик, які країна брала у борг для певних цілей. Наприклад, для фінансування дефіциту бюджету, невиплачених відсотків за обслуговування позик, а також наданих гарантій за зобов'язаннями інших державних структур. Державний борг складається з заборгованості центрального уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів усіх корпорацій з державною участю.

      Більше про те, що таке зовнішній борг країни й кому винні українці – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Гроші Новини України Міністерство фінансів України ВВП держборг Бюджет Статистика
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