Проєкт державного бюджету-2021 вже внесли на розгляд парламенту. Рада планує почати розгляд документа під час засідання 18 вересня.

Раніше, вдень 14 вересня, Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2021 рік. Про те, що його вже передали в Раду, свідчить інформація на сайті парламенту.

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Законопроєкт зареєстрували під №4000, суть викладена на 15 сторінках.

Зауважимо, що у першій статті серед іншого визначені доходи та видатки на 2021 рік. Доходи бюджету складуть 1,071 трильйона гривень, а видатки – 1,350 трильйонів гривень.

Тобто, дефіцит бюджету складе 270 мільярдів гривень.

"Це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", – розповідав міністр фінансів Сергій Марченко.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу