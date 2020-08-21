У США занепокоєні фальсифікаціями під час президентських виборів у Білорусі. Так, там закликають владу країни звільнити всіх незаконно затриманих учасників протестів.

Окрім того, пропонують скласти звіт про зниклих безвісти. Про це мовиться у заяві держсекретаря США Майка Помпео. Вона опублікована на сайті Держдепу.

Раніше Джо Байден підтримав заклики до перевиборів у Білорусі: Росія не повинна втручатись

США глибоко стурбовані серйозними порушеннями на президентських виборах в Білорусі та рішуче засуджують насильство щодо мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування білоруської інтернет-служби та жорстоке поводження з ув'язненими,

– мовиться у документі.

Відтак, Держдеп закликав "негайно звільнити тих, хто був несправедливо затриманий", та скласти звіт про зниклих безвісти.

За словами Помпео, США, своєю чергою, дотримуються свого довгострокового зобов'язання підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі, а також "прагнення білоруського народу обирати своїх лідерів і вибирати свій власний шлях, вільний від зовнішнього втручання".

"Ми закликаємо уряд Білорусі прийняти пропозицію головування в ОБСЄ, щоб полегшити діалог і залучити всі зацікавлені сторони. Ми підтримуємо міжнародні зусилля з незалежного розслідування виборчих порушень у Білорусі, порушень прав людини, пов'язаних з виборами, і репресій, які були за ними", – йдеться у заяві.

Коротко про протести у Білорусі