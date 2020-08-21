У Держдепі США відреагували на репресії у Білорусі: яку заяву зробив Помпео
У США занепокоєні фальсифікаціями під час президентських виборів у Білорусі. Так, там закликають владу країни звільнити всіх незаконно затриманих учасників протестів.
Окрім того, пропонують скласти звіт про зниклих безвісти. Про це мовиться у заяві держсекретаря США Майка Помпео. Вона опублікована на сайті Держдепу.
Раніше Джо Байден підтримав заклики до перевиборів у Білорусі: Росія не повинна втручатись
США глибоко стурбовані серйозними порушеннями на президентських виборах в Білорусі та рішуче засуджують насильство щодо мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування білоруської інтернет-служби та жорстоке поводження з ув'язненими,
– мовиться у документі.
Відтак, Держдеп закликав "негайно звільнити тих, хто був несправедливо затриманий", та скласти звіт про зниклих безвісти.
За словами Помпео, США, своєю чергою, дотримуються свого довгострокового зобов'язання підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі, а також "прагнення білоруського народу обирати своїх лідерів і вибирати свій власний шлях, вільний від зовнішнього втручання".
"Ми закликаємо уряд Білорусі прийняти пропозицію головування в ОБСЄ, щоб полегшити діалог і залучити всі зацікавлені сторони. Ми підтримуємо міжнародні зусилля з незалежного розслідування виборчих порушень у Білорусі, порушень прав людини, пов'язаних з виборами, і репресій, які були за ними", – йдеться у заяві.
Коротко про протести у Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів.
- Вже 13 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- Станом на 21 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.