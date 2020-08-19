Кандидат у президенти США Джозеф Байден публічно підтримав заклик Світлани Тихановської до проведення нових виборів очільника Білорусі. І заявив, що Росія не повинна втручатися в цей процес.

Про це представник Демократичної партії написав у своєму твіттері.

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За його словами, відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. Відтак США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів.

Також Джо Байден вважає, що Росії повинні сказати, аби вона не втручалась в процес волевиявлення в Білорусі.

Справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів,

– наголосив він.

The brave citizens of Belarus are showing their voices will not be silenced by terror or torture. The U.S. should support Sviatlana Tsikhanouskaya's call for fair elections. Russia must be told not to interfere—this is not about geopolitics but the right to choose one's leaders. — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

Відзначимо, що напередодні кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до лідерів країн Європейського Союзу. Вона закликала не визнавати сфальсифіковані вибори та підтримати пробудження Білорусі.

Також вона ініціювала створення Національної координаційної ради, аби сприяти мирній передачі влади. Новий орган має негайно оголосити нові чесні та демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів.

Вибори президента Білорусі: головне

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%. Втім люди не погоджуються з такими підсумками. Вони вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною.

Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. Згодом на великих підприємствах країни працівники оголосили страйки.

Країни Європейського Союзу узгодили санкції щодо Білорусі. ЄС запровадить персональні обмеження проти осіб, причетних до насильства, репресій та фальсифікацій виборів. Також ЄС не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Опозиція наголошує на проведенні нових президентських виборів.



Як в різних країнах відреагували на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу