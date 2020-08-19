Вже одинадцятий день поспіль люди у Білорусі виходять на вулиці та влаштовують страйки на підприємствах. Так вони висловлюють незгоду з результатами президентських виборів. Російський політичний оглядач Станіслав Бєлковський вважає, що для Олександра Лукашенка все закінчиться плачевно.

Таку думку Бєлковський висловив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. І додав, що в нинішнього президента не залишилось ніяких шансів після останніх подій у країні.

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Все закінчиться відставкою Лукашенка. Але поки що невідомо, коли це відбудеться. Подивимось, але у нього немає жодних шансів залишитися при владі,

– переконаний Бєлковський.

Також він ствердив, що невдовзі можуть відбутися і перевибори президента Білорусі. Крім цього, в країні станеться перехід до парламентської форми правління.

Компроміс з Росією

Російський політичний оглядач також наголосив на тому, що очільник Кремля Володимир Путін "дуже не любить" Олександра Лукашенка. Але ще більше він не любить революцій. Тому у цій ситуації їм потрібен компроміс.

"Мабуть, компроміс Білорусі з Росією буде в тому, що будь-який російський бізнесмен білоруського походження стане прем'єр-міністром. Тому що великий російський бізнес хоче долучитися до приватизації білоруських активів", – вважає експерт.