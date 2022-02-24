Це сказав голова комітету з міжнародних справ Держдуми Леонід Слуцький. Також він казав, що "Росія не збирається розв'язувати жодної війни".

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Як далеко Росія хоче просунутись

Політик казав, що країна-агресор збирається лише "допомогти" двом формуванням бойовиків на Донбасі. Їх тепер у Росії називають "незалежними державами".

Ми не збираємось захоплювати Україну, як у цьому нас звинувачують на самій Україні й не лише.

– цинічно наголосив Слуцький.

На запитання "як глибоко Росія хоче просунутись" він сказав, що "точно не до Києва". Агресивні дії проти України представник Росії пояснив договорами про співпрацю, які вони уклали з квазіреспубліками.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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