Знищений під Євпаторією катер виявився копією шведського: чим він озброєний

Бійці Сил оборони знищили російський десантний катер БК-16. Виявляється, що ця зброя має "шведське коріння".

Фактично ж росіяни "злизали" цей катер зі шведського Stridsbåt. Цікавинки про судно зібрав 24 Канал.

Що таке десантний катер БК-16?

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту 02510 "БК-16" – це серія російських високошвидкісних транспортно-десантних катерів, побудованих на замовлення Військово-морського флоту Росії. Їх створили для загонів спеціального призначення під час операцій на річках чи прибережній морській зоні.

Загалом катер призначений для транспортування та висадки підрозділів морської піхоти або спецназу, забезпечення охорони акваторій, супроводу кораблів, а також участі в диверсійно-розвідувальних операціях.

Хоча у Вікіпедії указано, що катери проєкту можна переплутати з іншими патрульними катерами проєкту 03160 "Раптор", та в основі обох проєктів лежать швидкісні катери CB90 - так звані "Стрідсбати".

БК-16 – це копія шведського катера, хоча його російські виробники наполягають на оригінальному походженні. Ба більше – він схожий і з "Раптором" (проєкт 03160), ще однією російською копією СВ90. Виробники в цих катерів різні: "Раптори" будувались верф'ю "Пелла" на Балтиці, а БК-16 – Рибінською верф'ю на Волзі. Що цікаво – Рибінська верф належить концерну "Калашников",

– пояснив Андрій Харук для "Мілітарного".

Катер БК-16 має дистанційно керований модуль з 12,7-міліметровим кулеметом і двома 7,62-міліметровими кулеметами на вертлюгах. Катер може транспортувати 19 десантників.

"РБК-Україна" додає, що БК-16 може нести пускову установку керованих ракет. Також катери оснащуються легкими дронами ZALA, що можуть транслювати відео в режимі реального часу на відстані до 25 кілометрів.

Цікаво! Росіяни вже втрачали катер такого типу – і теж в районі Новоозерного. В лютому 2026 року по судну відпрацював підрозділ ГУР "Примари". А перший такий ворожий катер потопили у травні 2022 року.



Взимку 2026-го "Мілітарний" написав, що у складі Чорноморського флоту РФ є 5 катерів цього типу, ще чотири експлуатують підрозділи Росгвардії.

Що відомо про ураження десантного катера БК-16?

Про ураження цього катера повідомили 8 березня в Генштабі ЗСУ. Це сталося у районі Новоозерного в тимчасово окупованому Криму.

Селище Новоозерне розташоване неподалік Євпаторії, на березі озера Донузлав.

Показуємо Новоозерне на карті Криму

9 березня Генштаб додав знищений десантний катер у статистику втрат за попередній день.