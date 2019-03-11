Дешево до Болгарії та Вірменії: український лоукостер анонсував нові рейси з Києва

Перший український лоукостер SkyUp оголосив про запуск трьох нових регулярних авіаційних маршрутів з Києва у 2019 році. Українці зможуть дешево літати до Болгарії та Вірменії вже з травня.

Літаки авіакомпанії SkyUp до вірменської столиці, міста Єреван, з української столиці – Києва – відправлятимуться двічі на тиждень: щопонеділка та щоп'ятниці. Про це повідомляє avianews.com.

Читайте також: Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників

Перший рейс до Єревана обіцяють 17 травня. Ціна квитка стартує від 1829 гривень. При цьому дозволяється безкоштовно взяти із собою ручну кладь вагою до 7 кілограмів.

До болгарського курортного міста Бургас, що на березі Чорного моря, перший рейс повинен полетіти 31 травня. Польоти будуть також регулярними – два або й три рази на тиждень.

А з 14 червня SkyUp запустить рейси на ще один болгарський курорт – Варну. Щоправда, туди літатимуть тільки раз на тиждень, у п'ятницю. Найдешевший квиток і до Бургаса, і до Варни коштує 1325 гривень.

Що відомо про SkyUp? Це українська авіакомпанія, заснована у червні 2017 року. Літаки компанії розпочали польоти з травня 2018 року. Станом на лютий 2019 року компанія має п'ять повітряних суден – чотири Boeing 737-800 NG на 189 місць і один Boeing 737-700 NG на 149 місць. Авіакомпанія здійснює рейси як на регулярній, так і на чартерній основі. Літаки компанії здійснюють рейси на міжнародні та внутрішньоукраїнські напрямки. У 2018 році пасажиропотік SkyUp Airlines становив 442 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, SkyUp у Києві вже з 31 березня 2019 року буде обслуговуватися в терміналі F аеропорту "Бориспіль", а не в Жулянах, як було досі.