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      Дешево до Болгарії та Вірменії: український лоукостер анонсував нові рейси з Києва

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      Перший український лоукостер анонсував нові рейси
      Перший український лоукостер анонсував нові рейси / SkyUp

      Перший український лоукостер SkyUp оголосив про запуск трьох нових регулярних авіаційних маршрутів з Києва у 2019 році. Українці зможуть дешево літати до Болгарії та Вірменії вже з травня.

      Літаки авіакомпанії SkyUp до вірменської столиці, міста Єреван, з української столиці – Києва – відправлятимуться двічі на тиждень: щопонеділка та щоп'ятниці. Про це повідомляє avianews.com.

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      Перший рейс до Єревана обіцяють 17 травня. Ціна квитка стартує від 1829 гривень. При цьому дозволяється безкоштовно взяти із собою ручну кладь вагою до 7 кілограмів.

      До болгарського курортного міста Бургас, що на березі Чорного моря, перший рейс повинен полетіти 31 травня. Польоти будуть також регулярними – два або й три рази на тиждень.

      А з 14 червня SkyUp запустить рейси на ще один болгарський курорт – Варну. Щоправда, туди літатимуть тільки раз на тиждень, у п'ятницю. Найдешевший квиток і до Бургаса, і до Варни коштує 1325 гривень.

      Що відомо про SkyUp? Це українська авіакомпанія, заснована у червні 2017 року. Літаки компанії розпочали польоти з травня 2018 року. Станом на лютий 2019 року компанія має п'ять повітряних суден – чотири Boeing 737-800 NG на 189 місць і один Boeing 737-700 NG на 149 місць. Авіакомпанія здійснює рейси як на регулярній, так і на чартерній основі. Літаки компанії здійснюють рейси на міжнародні та внутрішньоукраїнські напрямки. У 2018 році пасажиропотік SkyUp Airlines становив 442 тисяч пасажирів.

      Нагадаємо, SkyUp у Києві вже з 31 березня 2019 року буде обслуговуватися в терміналі F аеропорту "Бориспіль", а не в Жулянах, як було досі.

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      Теги: Новини України Новини Києва авіація SkyUp
      Джерело: 24 канал
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