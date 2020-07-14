Квартира, виконана у традиційному гуцульському стилі. Вона переосмислює традиційний гуцульський етнічний стиль в австрійському середовищі, оскільки будинок спорудили за часів Австро-Угорської імперії.

Проєкт стосувався реконструкції та перепланування старої квартири в історичній будівлі в самому центрі Львова на вулиці Гуцульській. Сама будівля зведена в 1892-1896 роках, тому проєктувальники вирішили зберегти все, що вижило.

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До відновлення квартира була в жалюгідному стані, саме тому тріснуті стелі на кухні та у вітальні довелося прибрати. Над тими стелями залишились старі дерев'яні балки, які вдалось зберегти. Деякі з них уже гнили, як і підлога на кухні. Вбудувавши підлогове опалення – покрили підлогу натуральною мармуровою плиткою. Паркетний настил в кімнатах також відремонтований по всій квартирі.



Оновлена квартира виглядає дуже колоритно / Archdaily

Настінні бра були встановлені дуже ретельно через невеликі фрески, які знайшли у спальні. Ще одним елементом, який змогли врятувати та відремонтувати – старовинний гардероб середини 19 століття. З роками він став чорним через багатошаровий шар лаку. Історичну піч із заводу Левинського перевтілили у великий відкритий камін.



Стару піч переробили на сучасний камін / Фото Archdaily

Проєктуючи цей простір, дизайнери намагалися зберегти певну атмосферу та дух квартири в історичному центрі Львова. Дизайнери також хотіли підкреслити доброзичливе оточення сусідства у типовому дворі Львова, де сусіди спілкуються зі своїх балконів.



Балкон залишили без змін / Фото Archdaily

У рамках цієї концепції замінили вікна, що виходять на двір, використовуючи великі алюмінієві рами, які широко відкриваються. Вікна на головному фасаді були відтворені за старою технологією з використанням деревини та оригінальної віконної фурнітури.

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Великий багатофункціональний кухонний стіл містить мийку, варильну поверхню та трохи місця для сніданку чи роботи з дому. Відкриті кухонні шафи з горіхового дерева забезпечують легкий і швидкий доступ до всього, не тягнучи жодної двері.



Завдяки переплануванню на кухні стало більше місця / Фото Archdaily

Ванна кімната невелика – тут немає ні декору, ні меблів, лише речі першої необхідності. Варто зазначити, що у ванній кімнаті, на кухні та у вітальні немає світильників на стелі. Систему кондиціонування повітря розмістили на горищі над квартирою.

Дизайн спальні був змінений, щоб ізолювати дитячу кімнату, власник квартири хотів використати дві дерев’яні балки, зняті зі старого гуцульського будинку. Ці пучки з гравійованими написами походять з будинку, який збудував дід власника. Оскільки старого будинку вже не існує, балки мають особливе значення і створюють зв'язок між поколіннями.