Класичний мінімалізм в інтер'єрі: приклад квартири в Києві – фото
В центрі Києва квартиру площею 156 квадратних метрів оформили в класичному мінімалістичному стилі. Помешкання є хорошим прикладом правильної організації простору та вдалого використання пастельних кольорів.
Бюджет реновації також був не надто великим, пише Archdaily.
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Враховуючи побажання покупців, було створено мінімалістичний інтер'єр з пастельними кольорами та світлими елементами. Вузькі дзеркала в інтер'єрі під різними кутами відображають різні фрагменти інтер'єру, роблячи простір складнішим і цікавішим.
Темні кольори переважають в оформленні меблів / Фото Archdaily
Також тут встановлені підвісні світильники-кулі, які виготовились індивідуально для цього проєкту, а настінні світильники – це радянські світильники, які власники придбали в одному з київських магазинів.
Більшість перегородок в квартирі знесли / Фото Archdaily
Яскраві латунні кольорові деталі доповнюють вигляд інтер'єру. Приглушені бежеві та інші пастельні кольори кухні, вітальні, передпокою перегукуються з кольорами спальні.
Дизайнери вирішили зробити кухню-студію / Фото Archdaily
З клієнтами було легко знайти спільну мову, тому образ майбутнього інтер'єру, який ми обговорили на перших зустрічах, був реалізований майже без змін,
– розповів один з дизайнерів.
Темні тону в ванні розбавляє плитка бордового кольору / Фото Archdaily
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Одна зі стін тут оброблена деревом та відокремлює гардеробну кімнату від зони спальні.
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