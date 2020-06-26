В центрі Києва квартиру площею 156 квадратних метрів оформили в класичному мінімалістичному стилі. Помешкання є хорошим прикладом правильної організації простору та вдалого використання пастельних кольорів.

Бюджет реновації також був не надто великим, пише Archdaily.

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Враховуючи побажання покупців, було створено мінімалістичний інтер'єр з пастельними кольорами та світлими елементами. Вузькі дзеркала в інтер'єрі під різними кутами відображають різні фрагменти інтер'єру, роблячи простір складнішим і цікавішим.



Темні кольори переважають в оформленні меблів / Фото Archdaily

Також тут встановлені підвісні світильники-кулі, які виготовились індивідуально для цього проєкту, а настінні світильники – це радянські світильники, які власники придбали в одному з київських магазинів.



Більшість перегородок в квартирі знесли / Фото Archdaily

Яскраві латунні кольорові деталі доповнюють вигляд інтер'єру. Приглушені бежеві та інші пастельні кольори кухні, вітальні, передпокою перегукуються з кольорами спальні.



Дизайнери вирішили зробити кухню-студію / Фото Archdaily

З клієнтами було легко знайти спільну мову, тому образ майбутнього інтер'єру, який ми обговорили на перших зустрічах, був реалізований майже без змін,

– розповів один з дизайнерів.



Темні тону в ванні розбавляє плитка бордового кольору / Фото Archdaily

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Одна зі стін тут оброблена деревом та відокремлює гардеробну кімнату від зони спальні.