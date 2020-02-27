Особливості житла в Туреччині – цікаві факти про квартири в країні

Проживши все життя в Україні, важко уявити як насправді виглядають типові квартири в інших країнах. Кілька днів у ролі туриста ніколи не дають справжньої картини. Чим відрізняються квартири в Туреччині та Україні, та які особливості тамтешнього житла – читайте в нашому матеріалі.

Площа житла, його планування та особливості декору можуть кардинально відрізнятись від традиційних уявлень.

Вас зацікавить: 5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото

Особливості житла в Туреччині

Розміри



Квартири без спалень чи віталень не вважаються придатними для життя / фото: Depositphotos

Велика частина українських квартир на вторинному ринку – малогабаритні хрущовки. В Туреччині маленькі квартири будуть швидше винятком. Позаяк, з 2017 року в деяких містах країни заборонено будівництво нових квартир-студій.

Планування

Звикли до формулювання на зразок однокімнатна чи двокімнатна квартира? В Туреччині кількість кімнат розраховується за дещо іншим принципом. При купівлі житла в Стамбулі чи Анкарі ви стикнетесь із загадковими рівняннями (3+2, 1+1). В такій формулі перша цифра означатиме кількість спалень, а друга – віталень.

Розрахунок площі



Часто квартира менша за площу, яка вказана в оголошенні / фото: Depositphotos

В цій країні площа квартир вказується в брутто. Сюди зараховують не лише чисту площу квартири, але й балкон, терасу, навіть товщину стін та площу сходів, яка припадає на кожного мешканця.

Популярність пентхаусів та дуплексів



Такі квартири є дуже популярні в Туреччині / фото: Domria

Двоповерхові квартири на верхніх та нижніх рівнях є майже в кожній багатоповерхівці, та користуються шаленою популярністю попри свою ціну.

Читайте також: 5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото

Балкони

Невід'ємним атрибутом більшості турецьких квартир є балкони. Їхня площа інколи сягає навіть 30 квадратних метрів. В цьому немає нічого дивного, адже для місцевих у теплі дні балкон виконує роль вітальні.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням