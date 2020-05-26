З підручних матеріалів: фото сучасного інтер'єру офісу в старій радянській будівлі в Києві

Офіс виробника будівельних матеріалів з Києва під назвою "Ковальська" оновили за допомогою простих підручних матеріалів. Реновацією зайнявся творчий дует українських дизайнерів Артема Тригубчака та Лери Бруміної. В проєкті використали бетонні плити, пісок та бруківку для модифікації меблів і перегородок всередині офісу.

Офіс площею 1120 квадратних метрів розкинувся на двох поверхах будівлі старого заводу радянських часів, пише авторитетне видання Dezeen.

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Нижній поверх тут присвячений продажам і містить приймальну зону, виставку товарів, невеликий офіс та кухню. На верхньому поверсі розміщені приватні кабінети та конференц-зали.

В проєктуванні дизайну Артем Тригубчак та Лера Бруміна пояснили, що монументальна мозаїчна панель, яка розміщена на фасаді фабрики, а також великі пропорції будівлі послужили великим джерелом натхнення для проєкту.



На фасаді офісу є велика мозаїка радянських часів / фото: Dezeen

Беручи до уваги, що компанія займається виробництвом будівельних матеріалів, в інтер'єр офісу інтегрували велику кількість власних матеріалів.

Власні матеріали компанія використала в перегородці в зоні очікування, та бетонні плити, які були використані для виготовлення основи сидіння та столу лавки.



Перегородка на першому поверсі офісу / фото: Dezeen

На верхньому поверсі підлоговим покриттям є блакитний лінолеум. Також суміш мармуру піску з піском була використана для створення фактурної обробки поверхні на деяких стінах.

Деякі столи тут мають лісовий зелений або кобальтовий синій колір, а інші – вишнево-червоні.



Колір столів відрізняється в кожному кабінеті / фото: Dezeen

Система освітлення, яка проходить по стелі приймального відділення та офісу продажів, складається з рядів великих кругових світильників.

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