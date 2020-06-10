В кварирі неподалік Майдану Незалежності серйозно оновили інтер'єр. Найбільшою цікавинкою тут є радіальні стіни та вкраплення бордового і синього кольорів. Дизайн виконаний в мінімалістичному стилі, а деякі стіни тут замінили скляними перегородками.

Власник квартири за професією кухар, пише Archdaily.

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Хоч загальна площа тут понад 200 метрів квадратних, планування квартири тут у вигляді півкола через особливості будинку.



Весь будинок має форму півкола / Фото Archdaily

Архітектори тут поєднали кілька секцій житла в один загальний простір. Таким чином вітальня, їдальня, кухня та передпокій є частиною одного простору. У сусідній кімнаті розташували спальню, в якій два входи: з головного коридору та їдальні.

Інший частина квартири була використана для вбиральні та гардеробної. Частина стін була замінена скляними перегородками із вбудованими дверима. Таким чином денне світло може дістатися до найвіддаленіших куточків квартири.



Меблі тут яскраво виділяються із загального інтер'єру / Фото Archdaily

Інтер'єр загалом зроблений в мінімалістичному стилі, а окрім сірого кольору бетонних стін, тут виділяються бордовий та синій тони.

Професія клієнта зобов'язала нас звернути особливу увагу на кухню. Великий кухонний острів був задуманий як місце для зустрічей з друзями та приготування їжі разом. Її стільниця покрита теракотовою плиткою,

– розповіли дизайнери.



Кухонний острівець був важливим для власника / Фото Archdaily

Загальна концепція декору полягає у збереженні оголеного бетону колон та стелі, який дизайнери покрили напівпрозорим лаком. Також архітектори прагнули хотіли уникнути надлишку білого кольору, саме тому стіни мають теплий бежевий відтінок.

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Апартаменти вийшли досить затишними, суворі форми і мінімальну кількість декору.

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