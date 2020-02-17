Интерьер гостиной в ближневосточном стиле: особенности обустройства, цвета и мебель – фото

Восточные веяния в дизайне интерьера становятся популярными на Западе. Причиной этого являются спокойствие и простота, которые несут с собой восточные направления в мире дизайна. Однако восточный стиль нужно делить на ближневосточный и дальневосточный. Как оформить гостиную в ближневосточном стиле, каковы особенности обустройства? Как правильно выбрать цвета и мебель – читайте в материале.

Ближневосточный стиль в гостиной поможет ощутить себя посреди пустыни.

Читайте также: Как выбрать шторы для гостиной: материалы и особенности вариантов

Главные особенности ближневосточного стиля

Стены, потолок и пол

Чаще всего стены в таком стиле просто оштукатуренные, или оформлены драпировкой. Потолки лучше всего смотрятся, когда отделаны деревянными панелями или тоже заштукатуриваются. Пол в гостиной в восточном стиле обычно покрыт керамической плиткой с узорами растительной тематики.

Цвета



Цвет для стиля имеет огромное значение / фото: Домашнее строительство и дизайн

Основная цветовая палитра комнаты в ближневосточном стиле состоит из красного, синего, белого, коричневого и пепельно-розового цветов.

Мебель



Иногда стулья таки ставят, но это скорее исключения / фото: Art interior

Обычно мебель в такой гостиной будет деревянной с резьбой, которая обшита тканью. Столики маленького размера и отсутствие стульев – обычная практика для этого стиля.

Однако на диванах и полу должно быть максимальное количество подушек.

Вас может заинтересовать: Топ-5 гостиных, которые вдохновляют: дизайнеры определились с рейтингом – фото

Кальян



Кальяны курят как на стульях, так и просто сидя на полу / фото: M-strana

Наверное каждая гостиная, которая оформлена в этом стиле, требует наличия кальяна для семьи и гостей.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке