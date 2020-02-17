Интерьер гостиной в ближневосточном стиле: особенности обустройства, цвета и мебель – фото
Восточные веяния в дизайне интерьера становятся популярными на Западе. Причиной этого являются спокойствие и простота, которые несут с собой восточные направления в мире дизайна. Однако восточный стиль нужно делить на ближневосточный и дальневосточный. Как оформить гостиную в ближневосточном стиле, каковы особенности обустройства? Как правильно выбрать цвета и мебель – читайте в материале.
Ближневосточный стиль в гостиной поможет ощутить себя посреди пустыни.
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Главные особенности ближневосточного стиля
Стены, потолок и пол
Чаще всего стены в таком стиле просто оштукатуренные, или оформлены драпировкой. Потолки лучше всего смотрятся, когда отделаны деревянными панелями или тоже заштукатуриваются. Пол в гостиной в восточном стиле обычно покрыт керамической плиткой с узорами растительной тематики.
Цвета
Цвет для стиля имеет огромное значение / фото: Домашнее строительство и дизайн
Основная цветовая палитра комнаты в ближневосточном стиле состоит из красного, синего, белого, коричневого и пепельно-розового цветов.
Мебель
Иногда стулья таки ставят, но это скорее исключения / фото: Art interior
Обычно мебель в такой гостиной будет деревянной с резьбой, которая обшита тканью. Столики маленького размера и отсутствие стульев – обычная практика для этого стиля.
Однако на диванах и полу должно быть максимальное количество подушек.
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Кальян
Кальяны курят как на стульях, так и просто сидя на полу / фото: M-strana
Наверное каждая гостиная, которая оформлена в этом стиле, требует наличия кальяна для семьи и гостей.
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