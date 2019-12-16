Дизайн кухни в красном цвете: какие особенности и как не прогадать с оттенком – фото

Красная кухня нравится жизнерадостным и активным людям. Однако всегда есть шанс переборщить с яркостью или количеством красных поверхностей – такая комната будет только раздражать и очень быстро надоест. Какие особенности красного интерьера и как не прогадать с оттенком – читайте в нашем материале.

Красный цвет символизирует радость и неиссякаемую энергию. Однако слишком яркий оттенок будет провоцировать агрессию и усталость.

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Правила для правильного оформления красной кухни

Стиль



Минималистичный стиль сегодня популярен / фото: Taburetti

Идеальным стилем для такой кухни будет минимализм или хай-тек. Чем более сдержан будет дизайн, тем глубже и изящнее будет смотреться красный цвет.

Для больших кухонь



Просторная комната станет уютнее в красных оттенках / фото: Homepic

Если ваша кухонная комната маленькая, то от чрезмерного количества красного стоит отказаться, ведь он лишь визуально сузит помещение. Однако именно красные цвета идеально подойдут для просторных кухонь.

Пол, потолок, стены, мебель

Не забывайте, что красными должны быть именно мебель кухни, но не стены или потолок. Также можно использовать красные вкрапления в плитке на полу, но потолок лучше покрасить в белый. Стены тоже не могут быть красными, ведь в таком случае вы сильно перегрузите пространство. Однако использование красных штор и домашнего текстиля, а также сервизов, картин и других декоративных деталей хорошо впишутся в общий вид комнаты.

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Вариант для маленьких кухонь



Красные стулья и холодильник здесь являются стильным дополнением к белой кухне / фото: Pinterest

Если вы все же хотите красный в дизайне, но ваша кухня меньше, чем 25 квадратных метров, то наилучшим вариантом будет использование акцентов. Например, красная обеденная зона, нижняя фурнитура или яркий холодильник удачно дополнят комнату.

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