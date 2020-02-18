Японский стиль в интерьере: практические советы по оформлению – фото

Дальневосточные веяния в дизайне интерьера чаще всего олицетворяет собой японский стиль. Легкость, минимализм, простота – это все об образе жизни японцев, а также мотивы, которые доминируют в их способе обустройства жилья. Какие особенности японского стиля в интерьере, цвета, материалы и освещение используются согласно тамошним представлениям – читайте в нашем материале.

Легкость, с которой японцы достигают эффекта гармонии, слияния с природой в жилом пространстве, к которому они прикоснулись, привлекает весь западный мир.

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Какие особенности японского стиля в интерьере

Цвета



Красный – один из стержневых цветов стиля / фото Интерьер

Современные интерьеры комнат в японском стиле оформляют в белом, черном или сером цвете. Однако всегда подбираются яркие акценты из красного, пурпурного, фиолетового, желтого или розового оттенков.

Мебель



Большие раздвижные двери – важная черта дизайна / фото: 3D Lancer

Обычно у японцев высокие комнаты, но низкая мебель. Столы, пуфы, простенькие кровати – все должно быть как можно ближе к полу. Важной деталью являются раздвижные двери типа Fusuma.

Также мебель должна иметь множество отсеков для хранения, ящиков, полок и скрытых отделений.

Освещение

Для японцев важен естественный свет. Именно поэтому использование экранов, ширм, жалюзи, бамбуковых или шелковых штор является обычным в доме в японском стиле. Искусственное освещение обеспечивается с помощью маленьких настольных или настенных светильников.

Материалы



В спальнях часто используются гобелены / фото: Kolorit

Издавна в оформлении дома в японском стиле используются природные материалы. Среди них:

различные виды древесины;

бамбук;

камень;

шелк, хлопок, лен;

рисовая бумага.

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Декор



Вазоны всегда присутствуют в комнатах в японском стиле / фото: SRBU

Важным элементом декора в этом стиле станет зелень. Чаще всего используются деревья бонсай. Также важными будут украшения из бамбука, шелка и водоросли. Возможно использование холодного оружия в качестве декора, картин или изделий из дерева. Самое важное сохранять симметрию.

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