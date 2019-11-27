Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года

Еще более реалистичный эффект горения с расширенным функционалом – камин ETNA Royal NEW, новая модель 2020 года.

Как выглядит

3D камин ETNA Royal NEW – это большой камин черного цвета, который можно встроить в портал или соответствующую нишу из гипсокартона или камня. Наличие LED ламп и красивый кирпичный декор топки с подсветкой делают эту новую модель популярной среди потребителей. Натуралистически изготовленные поленья визуально напоминают настоящие дубовые дрова. А иллюзия струйки дыма, которая поднимается вверх, заставляет почувствовать атмосферу настоящего пребывания возле дровяного камина.

3D камин ETNA Royal NEW имеет ширину 80 см, высоту – 70 см, а глубина камина составляет 26 см. В новинке присутствуют 5 режимов высоты пламени, а также 5 степеней яркости горения.

Обслуживание и характеристики

3D камин Royal ETNA NEW чрезвычайно прост в обслуживании. Все, что нужно – только добавлять обычную воду и наслаждаться реалистичным эффектом горения. Для таких каминов не нужно покупать дорогое биотопливо или же дрова. Вопрос пожароопасности при установке и использовании такого камина тоже можно отбросить.

Новая модель никоим образом не пересушивает воздух в помещении, а наоборот увлажняет его благодаря ультразвуковому увлажнителю. Этот вопрос особенно актуален в зимний период, ведь на влажность влияют отопительные приборы.

Еще одна опция, которую имеют камины Royal ETNA NEW – это возможность управления через приложение с любого мобильного устройства. Представьте, что находясь в дороге домой, вы уже можете удаленно включить прогрев комнаты, где стоит камин, прийти и наслаждаться теплом и уютом.

Дополнительные функции новой модели

Мы уже сказали, что Royal Etna New – это не только красивый элемент интерьера, которым хочется долго любоваться, а это еще и возможность обогреть помещение. Встроенный термостат для точной настройки температуры в помещении может обогревать площадь до 25 кв.м. Камин оснащен двумя режимы обогрева с мощностью 950 и 1850 кВт.

Для полного эффекта натурального камина, в данной модели 2020 года присутствует еще звуковой эффект потрескивания дров. Поэтому теперь можно не только видеть костер, но и слышать его, даже закрыв глаза.

Просмотреть и выбрать свой тип обогрева можно в г. Киев, ул. Обсерваторная 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Подобрать модель у официальных представителей Dimplex.ua или по ссылке.