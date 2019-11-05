Очистка воды в бассейне: что следует знать и какие существуют варианты

Чтобы иметь возможность насладиться плаванием в бассейне, просто установить его и наполнить водой маловато. Каждый владелец должен помнить об очистке воды.

Даже самая чистая и качественная вода со временем утратит свои свойства. Чтобы поддерживать воду в приемлемом состоянии, ее нужно постоянно очищать.

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Сегодня существует много способов для этого.

Популярные способы очистки воды

Механическое



Самый простой и самый дешевый способ очистки воды / фото samdizajner.com

Самое простое фильтрование сетчатым сачком позволит очистить воду от попадания крупного и мелкого сора в виде волос, мусора или листьев.

Песочный фильтр



Самым эффективным естественным фильтром всегда был песок / фото pikabu

Такой метод позволит устранить все мельчайшие частицы, оставшиеся после проведенной общей обработки и работы с сеткой.

Обеззараживание хлором



Обеззараживание хлором является важной составляющей в борьбе с бактериями / фото horodom.cx.

Основывается на применении реагентов, содержащих хлор. Возможно также применение ультрафиолета или озона.

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Способов очистки воды с каждым годом становится все больше. Однако фильтрация самыми элементарными способами позволит избежать распространения вирусов и болезней.

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