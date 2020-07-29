В Роттердаме недавно открылся отель, который имеет уникальный дизайн в каждом номере. В доме 4 этажа и подвал, в которых поместилось 15 номеров. Больше о ярком отеле читайте в материале.

Отель решили обустроить в типичном нидерландском таунхаусе, сообщает Archdaily.

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Этот отель запустили трое друзей детства, которые мечтали о собственном уникальном месте в Роттердаме.

В отеле применили абсолютно разные стили интерьера / Фото Archdaily

Мы хотели место с кофе и простым обедом. Органический, в отличие от любого другого, отель предложит еду для веганов и любителей гамбургеров,

– рассказали владельцы.

Каждая комната или пространство в отеле имеют разный дизайн. Здесь вы встретите гранж, скандинавский, индустриальный и минималистичный интерьеры.

Здание расположено недалеко от центра Роттердама / Фото Archdaily

В отеле 15 номеров, которые имеют разный размер. В доме можно найти место для одиноких путешественников или семей. Первый этаж здесь соединен с одной из самых оживленных улиц Роттердама.

Здесь также продают разнообразные алкогольные напитки / Фото Archdaily

Комнаты призваны сочетать комфорт с уникальным для каждой комнаты дизайном. Владельцы говорят, что яркие акценты в интерьере делают их отель узнаваемым.

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