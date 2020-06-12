На территории университетской больницы Сент-Джеймс в Лидсе в саду достроили корпус для онкобольных детей. Деревянный интерьер, и большое количество растений как снаружи так и внутри должны символизировать жизнь для тех, кто за нее борется.

Дизайнеры стремились избавить больных от типичной атмосферы клиники, сообщает Dezeen.

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Нашей целью было построить здание для людей, пораженных раком, которое было бы душевным и приветливым, в отличие от других типичных клинических условий,

– рассказали проектанты.



Так выглядит первый этаж больницы / Фото Dezeen

Каркас здания изготовлен из хвойной древесины и собран из деталей. Кроме палат здесь размещены кухня, комнаты для отдыха и тренажерный зал. В общем помещение имеет новейшую систему вентиляции и дизайн, который уже успели отметить британские архитекторы.

Мебель и ступени здесь тоже сделаны из дерева, а растения на каждом этаже должны способствовать свежести внутри.

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