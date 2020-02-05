Батути та штучні калюжі – дизайнери розміщують незвичні інсталяції посеред пустелі

Серед каньйонів пустелі Уль-Ула в Саудівській Аравії побудували безліч інсталяцій, які покликані відобразити пейзаж та спадщину виставки Desert X. З-поміж інших трапляються дуже незвичні витвори мистецтва.

Виставка Desert X вперше відбудеться за межами Каліфорнії, пише Dezeen.

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Митці, які беруть участь працюють в різних студіях. Серед них данська Superflex, Lita Albuquerque із США та місцевий архітектор Насер Аль Салем.



Штучні калюжі посеред пустелі / фото: Dezeen

Наприклад, інсталяція eL Seed ілюструє стародавні торгові шляхи, які колись проходили цією пустелею. Сама робота розташована на місці, яке колись було оазисом.



Серед інсталяцій також є гойдалка / фото: Dezeen



Скульптура під назвою Міраж нагадує купу заплутаних літер з арабського письма / фото: Dezeen

Колись митці свідомо тяжіли до мистецтва, як до засобу руйнування стін – фізичних, досвідних та економічних – установ, до яких вони почували себе прив'язаними,

– пояснює ідею виставки художній керівник Desert X Невіл Уейкфілд.



Кожна скульптура символізує певні явища або речі / фото: Dezeen

"Сад каменів, які падають" Мухаммеда Ахмеда Абрама Ібрагіма це скелі, пофарбовані в яскраві кольори, щоб виразити крихкість пустельної екосистеми.



Пізніше інсталяції повернуться назад до США / фото: Dezeen

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Виставка триває з 31 січня по 7 березня 2020 року.



Батути подобаються багатьом відвідувачам / фото: Dezeen

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