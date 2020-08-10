Як облаштувати гараж: приклад повністю дерев'яного приміщення з Канади – фото
Архітектурна компанія Motiv Architects побудувала гараж із зшитого бруса у Ванкувері. Конструкція стала експериментальною з погляду роботи з брусом у таких крихітних масштабах. Більше про те, як облаштувати повністю дерев'яний гараж – читайте в матеріалі.
Гараж має площу 30 квадратних метрів, та є двосхилою спорудою на алеї у Ванкувері, пише Dezeen.
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Motiv Architects створили проєкт, щоб розмістити відреставрований раритетний Мустанг власника та послужити для нього майстернею.
Попри свої розміри, гараж вийшов доволі просторим / Фото Dezeen
Саме тому студія побудувала гараж зі збірного типу з використанням поперечно ламінованих брусів. Споруда через сад пов'язана з самим будинком, що розташований на окремій вулиці.
Власники тут також мають швейну майстерню / Фото Dezeen
Ця 100-відсотково дерев'яна конструкція є яскравим прикладом того, що жоден проєкт не є надто малим для збірних робіт,
– пояснили дизайнери.
Перлиною всієї конструкцію тут є Мустанг / Фото Dezeen
Попри те, що ділянка була доволі вузькою, студія в короткі терміни поставила будиночок, який виготовлений з каркасу з кількох дерев'яних брусів, та відходів з меблевої фабрики.
Дерево зовні має темний відтінок / Фото Dezeen
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Зовні дерево має темний відтінок, а обшивка зсередини навпаки світлий. Гараж також має 4 дахові вікна, які додають в приміщення світла.
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