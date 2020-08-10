Архітектурна компанія Motiv Architects побудувала гараж із зшитого бруса у Ванкувері. Конструкція стала експериментальною з погляду роботи з брусом у таких крихітних масштабах. Більше про те, як облаштувати повністю дерев'яний гараж – читайте в матеріалі.

Гараж має площу 30 квадратних метрів, та є двосхилою спорудою на алеї у Ванкувері, пише Dezeen.

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Motiv Architects створили проєкт, щоб розмістити відреставрований раритетний Мустанг власника та послужити для нього майстернею.

Попри свої розміри, гараж вийшов доволі просторим / Фото Dezeen

Саме тому студія побудувала гараж зі збірного типу з використанням поперечно ламінованих брусів. Споруда через сад пов'язана з самим будинком, що розташований на окремій вулиці.



Власники тут також мають швейну майстерню / Фото Dezeen

Ця 100-відсотково дерев'яна конструкція є яскравим прикладом того, що жоден проєкт не є надто малим для збірних робіт,

– пояснили дизайнери.



Перлиною всієї конструкцію тут є Мустанг / Фото Dezeen

Попри те, що ділянка була доволі вузькою, студія в короткі терміни поставила будиночок, який виготовлений з каркасу з кількох дерев'яних брусів, та відходів з меблевої фабрики.



Дерево зовні має темний відтінок / Фото Dezeen

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Зовні дерево має темний відтінок, а обшивка зсередини навпаки світлий. Гараж також має 4 дахові вікна, які додають в приміщення світла.