3 предмети, які мають бути в дизайні сучасної кухні

Користувач тіктоку @sem_prodesign_ua, який розповідає про тренди в інтер'єрі та будівництві, поділився кількома обов'язковими, на його думку, засобами, які мають бути на сучасній кухні.

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Так, за словами Сема, для сучасних кухонь обов'язковою є прихована комора для зберігання різних продуктів – круп, спецій, солодощів тощо. Щоправда, реалізувати такий задум можливо лише, якщо дозволяє площа помешкання.

Ще одна новинка, про яку ви могли навіть не чути, – кран над плитою. Насправді це дуже зручно, адже набрати воду у каструлю можна одразу на плиті й не потрібно її вже нікуди нести. Усе більше людей обирають таке функціональне рішення.

Дивіться відео про тренди сучасної кухні:

Для того, щоб позбутися безладу на кухні, зараз дизайнери все частіше радять обирати функціональний фартух. За ним можна заховати всі баночки з приправами, посуд тощо. Завдяки цьому на кухні не нагромаджуватимуться предмети, які нема куди поставити. Відповідно – вона завжди виглядатиме чистою й акуратною.