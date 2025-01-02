Застарілі рішення у дизайні кухонь

Дизайнерка інтер'єру Ольга Волконська розповіла про антитренди у дизайні кухні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Перший антитренд – це глянцеві фасади. Дизайнерка радить обирати матову поверхню, оскільки за нею значно простіше доглядати.

Другий антитренд – це кухня чистого білого кольору.

Білі фасади – це найнепрактичніший варіант, який тільки можна придумати. На ньому видно все. Якщо ви бажаєте світлу кухню, то обирайте не чисту білу, а бежеву чи сіру. Це завжди буде безпрограшний варіант,

– наголосила Волконська.

У 2025 році популярними будуть глибокі, благородні відтінки – зелений, синій, теракотовий. Вони додаватимуть простору елегантності і вишуканості.



Кухня білого кольору вважається антитрендом / Фото Pinterest

Третій антитренд – це циліндрична витяжка. За словами дизайнерки, вона займає багато місця над плитою і дуже незручна у догляді. Краще обирати вбудовані витяжки. Вони естетичні і створюють додаткове місце для зберігання.



Циліндрична витяжка вже вийшла з моди / Фото Pinterest

Ще один антитренд у дизайні кухні – це шафи над шафами. Окрім того, що це незручно, так ще й дорого. Краще обирати фасади прямо до стелі. Вони візуально видовжують простір й мають стильний вигляд.



У такому дизайні кухні є менше місця для зберігання / Фото Pinterest

Накладна мийка – це ще один антитренд 2025 року. Жодна кухня не виглядатиме модно та сучасно з накладною мийкою. Дизайнерка радить обирати мийку підстільного монтажу.

Це круто, зручно та більш гігієнічно, бо нема де збиратися бруду,

– пояснила вона.

Тренди трендами, а ми вкотре хочемо нагадати, що дизайн вашого дому має у першу чергу подобатися вам. Тренди змінюються щороку, тому не варто надто сильно на них акцентуватися.