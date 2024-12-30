Дизайнери назвали 5 матеріалів кухонних стільниць, які вони радять обирати у 2025 році. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Стильні й практичні кухонні стільниці

Стільниця з натурального каменя – це неймовірно стильне рішення, яке додасть кухні вишуканості. Камінь виглядає дорого і стильно, тому може доповнити будь-який інтер'єр.

Дизайнер інтер'єрів із Лос-Анджелеса Александра Пек радить у наступному році обирати унікальне каміння як-от – аметист і агат, які додадуть яскравого кольору і не вплинуть на практичність виробу.

Ми знову побачимо, що камінь буде переважати через його довговічність. Але я хотіла бачити більше дорогоцінних і рідкісних кам'яних плит як за кольором, так і за прожилками,

– сказала Пек.



Стільниця з натурального каменя / Фото Сари Россі

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Багато хто уникає порцелянових стільниць, бо вважає їх надто крихкими і делікатними. Однак це не так. Дизайнери запевняють, що порцелянові стільниці – довговічні і стійкі до високої температури.

Мені подобається, як порцеляна приносить елегантність мармуру в кухні, водночас пропонуючи довговічність і легкість у догляді, які потрібні нам у зайнятому житті,

– пояснила дизайнерка Тамі О'Меллі.

Порцеляна поєднує у собі екологічність та сучасну естетику, тож її сміливо можна обирати для стільниці.



Порцелянова стільниця / Фото Сари Лігорріа-Трамп

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Стільниця з натурального дерева – це позачасове рішення, яке завжди матиме актуальний вигляд. Дизайнери обожнюють дерев'яні стільниці в інтер'єрі, однак наголошують на тому, що дерево може розбухнути під впливом вологи. Саме тому вони радять додатково герметизувати стільницю після встановлення.



Стільниця з натурального дерева має один мінус / Фото Крістіана Хардера

Повністю білі кухні вже відійшли у минуле. Дизайнери радять обирати яскраві стільниці, щоб додати своєму інтер'єру індивідуальності. Це можуть бути земляні відтінки – теракотовий, шавлія, темно-коричневий.

У поєднанні з шафами з натурального дерева або матовими чорними акцентами ці стільниці виглядають одночасно сучасними та позачасовими,

– сказала Александра Пек.



Кольорові стільниці будуть у тренді у 2025 році / Фото Студія Пік

Будь-яка з цих стільниць матиме стильний вигляд не лише у 2025 році, а й впродовж років.