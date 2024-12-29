Унікальність кольору "пильна троянда"

Дизайнер інтер'єру Ліза Стейтон заявила, що ніжно-рожевий колір "пильна троянда" стане новим нейтральним для кухонь. Цей відтінок приглушений та земляний, що робить його дуже універсальним. У інтер'єрі він буде радше цікавим фоном, аніж яскравим акцентом. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Найкращими кольорами для кухні вважаються відтінки темно-коричневого, бежевого та зеленого. Однак дизайнерка Ніна Ліхтеншней заявила, що у 2025 році у тренді буде "пильна троянда". Цей відтінок пропонує свіжий погляд на кухні білого, сірого чи бежевого кольору, адже він тепліший і цікавіший.

Унікальне поєднання витонченості та характеру кольору "пильна троянда" робить його найкращим вибором для дизайнерів, які шукають баланс позачасової елегантності та сучасного шарму,

– сказала Ліхтенштейн.

Цей відтінок чудово підійде для тих, хто втомився від нейтральних кольорів, але недостатньо сміливий для яскравих. Він додасть кухні тепла й витонченості.



Кухня у кольорі "пильна троянда" / Фото Lisa Staton Design

Кухня – душа кожного дому. Щоб вона була не лише стильною, а й зручною, варто ретельно продумати наповнення. На щастя, у VIYAR представлений великий вибір карго, полиць, кошиків, сушок та інших товарів, з якими навіть маленька кухня стане функціональною та трендовою.

Як стилізувати кухню у кольорі "пильна троянда"

Ліза Стейтон радить доповнити кухонні фасади у кольорі "пильна троянда" мармуровим фартухом та латунною фурнітурою. Крім того "пильна троянда" чудово поєднається з іншими кольорами:

холодний сірий збалансує теплий відтінок і додасть стилю й модерності;

збалансує теплий відтінок і додасть стилю й модерності; насичений зелений додасть рожевому яскравості і контрасту.

Крім того, "пильна троянда" матиме чудовий вигляд з натуральними матеріалами – теплою деревиною, металевою фурнітурою, мармуром та кварцитом.