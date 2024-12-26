Який мінімалізм досі актуальний

Багато хто вважає, що мінімалізм вже "мертвий". Тож дизайнери спробували відповісти на питання про те, чи дійсно нам треба відмовитися від мінімалістичного інтер'єру. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Мінімалізм виник як відповідь на ситцевий та яскравий інтер'єр 1950-х років. Тоді він характеризувався білими стінами, пустими полицями та просторими будинками. Хрещеним батьком мінімалізму вважають британського дизайнера Джона Поусона, який залишав у своїх дизайнах лише найнеобхідніше й позбавлявся від так званого візуального шуму.

Я думаю, можна сказати, що мінімалізм помер. Але це не означає, що простори не можуть заспокоювати. Я хочу, щоб будинки були захопливими, цікавими та приємними для очей, але водночас зручними,

– сказала дизайнерка інтер'єру Лара Бейтс.



Мінімалістичний інтер'єр вітальні / Фото Келлі Вірстлер

Лара Бейтс наголошує, що під час планування інтер'єру будинку потрібно пам'ятати, що у ньому житимуть люди, а тому суворі мінімалістичні схеми не завжди будуть зручними. Саме тому дизайнерка радить шукати золоту середину, щоб мінімалістичний інтер'єр був затишним і привітним.

Найкращий спосіб, як це зробити, – розфарбувати стіни у нейтральні відтінки. Бейтс радить використати однаковий колір і для стін, і для стелі, щоб створити кокон, у якому ви почуватиметеся в безпеці й затишку.



Теплі відтінки у мінімалістичному інтер'єрі / Фото Моніки Стеффенсен

Зараз дехто використовує термін "мінімалістичний люкс", коли говорять про теплі відтінки у мінімалізмі та використання природних матеріалів – дерева, каменя тощо.

Тож можна сказати, що сірий мінімалізм дійсно вийшов з моди, однак сама концепція мінімалізму нікуди не поділася. Дизайнери підтримують думку про те, щоб використовувати тільки найнеобхідніше, але при цьому прагнуть зробити простір більш гостинним, яскравим та індивідуальним.