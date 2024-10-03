Чиста кухня – це насолода для очей господинь, адже вона задає атмосферу всьому будинку. Організаторка простору Інна Ботнар назвала 5 причин, які заважають вашій кухні бути чистою.

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Чому на кухні завжди безлад

Заставлена робоча поверхня. Коли на стільниці стоїть безліч предметів, техніки та продуктів, то ні про яку естетику мови бути не може. Усі ці предмети створюють візуальний шум. Крім того, на такій кухні стає незручно готувати та прибирати, адже бракує місця.

Знайдіть усім речам своє місце у шухлядах кухні. Хай на вашій стільниці будуть лише найнеобхідніші предмети, а ще краще – взагалі нічого. Чим менше зайвого – тим чистіший вигляд має кухня.

"Скринька Пандори" під мийкою. Чистими та організованими мають бути всі шухляди кухні. Багато хто нагромаджує безліч різних речей під мийку. Там зберігають і миючі засоби, і картоплю, і сміття, і багато інших предметів. Усе це створює відчуття хаосу. Тримайте під мийкою лише сміття та засоби, які використовуєте для миття. Усьому іншому знайдіть інший "дім".

Важко знайти потрібне. Нагромадження на кухні непотребу, створює відчуття безладу. Не забувайте викидати протерміновані крупи і періодично оглядати їх на наявність комах. Якщо купуєте нову річ – стару таку саму обов'язково викидайте.

Склад речей, якими не користуєтеся. Іноді буває жаль викинути якусь річ, бо здається, що колись вона обов'язково знадобиться. Та якщо впродовж останнього року ви жодного разу не використали якусь річ, то викиньте її без докорів сумління. Адже в іншому разі вона просто лежатиме роками і припадатиме пилом.

Не продумане зберігання. Правильна організація простору – це справжнє мистецтво. Коли усі речі лежать по категоріях на своїх місцях, то є відчуття порядку та організованості. У такому випадку ви ніколи не будете витрачати купу часу, щоб знайти якусь річ.

Дивіться відео про те, як що створює безлад на кухні:

Виправивши ці 5 моментів, ви назавжди позбудетеся безладу, а підтримувати чистоту на кухні стане значно легше.