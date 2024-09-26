Якщо ви обожнюєте чистоту, але ненавидите прибирати, то ці поради від Дизайн24 точно будуть для вас корисними. Для того, щоб будинок не потонув у безладі, достатньо витрачати кілька хвилин вдень.

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Дайте "дім" всім предметам

Кожна річ, яка є у вашому будинку, повинна мати власне місце. Як тільки ви розставите все по своїх місцях, то візьміть собі за звичку завжди повертати речі на місце. Не важливо, чи ви кудись поспішаєте, чи тільки-но прийшли втомлені з роботи – ставте речі на свої місця.

Просто уявіть собі, що це місце – це "дім" для певного предмета. Тому, коли ви його взяли, то мусите повернути назад, додому. Ця звичка допоможе уникнути нагромадження безлічі речей на диванах чи столах.



Не залишайте речі не на своїх місцях / Фото @houseofchais

Дотримуйтеся правила "один зайшов – інший вийшов"

Для того, щоб ваш будинок не перетворився на барахолку, потрібно не забувати викидати старі речі. Почніть користуватися правилом "один зайшов – інший вийшов". Коли ви купуєте щось додому, то повинні викинути стару річ, яка вам більше не потрібна.

Витирайте воду з кранів у ванній

Неохайна ванна з брудними від нальоту кранами точно не додає відчуття чистоти. Якщо витирати крани раз на тиждень, то всі інші дні вони будуть брудними чекати на прибирання. Крім того, вимити крани від застійного нальоту складно і це потребує агресивної хімії, яка впливає на виріб.

Найкраще рішення – витирати крани у ванній та душі після кожного використання. Просто покладіть маленький рушничок у ванній і використовуйте його для сантехніки. Повірте, протерти кран у вас займе 10 секунд, а сяятиме він постійно. Крім того, під час генерального прибирання вам буде значно легше його вимити.



Як підтримувати чистоту у ванній / Фото Vecislavas Popa, Pexels

Складайте рушники

Зазвичай рушники у ванній кімнаті висять на сушці. Та щоб уникнути зайвого "шуму" в інтер'єрі, краще складати їх та ховати у шухляду. Насправді це не складно, просто – звичка. Постарайтеся ховати свої рушники, коли вони висохнуть.

Щоденне прибирання

Як то кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Дуже важко завжди тримати все у чистоті, адже іноді творчий безлад виникає якось сам по собі. Однак візьміть собі за звичку ще одне правило – прибирати кожного дня. Виділіть певний час, наприклад, 30 хвилин і бажано ввечері. За цей час ви можете помити посуд або пропилососити і помити підлогу. Наступного дня у цей час можна навести лад з речами у ванній.

30 хвилин прибирання не зіпсують ваш вечір, але вони перетворять ваше помешкання в комфортне і чисте. Кожного ранку ви будете прокидатися у чистому домі і з чистою головою зможете приступати до нових справ.