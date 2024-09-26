Як створити рожеву кімнату

Рожевий має багато відтінків, які можна використати в інтер'єрі – від насиченого пурпурового до ледь помітного глянцю, пише Real homes. На відміну від базових кольорів, він додає помешканню свіжості та настрою.

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Додавання рожевого кольору у ваш дім створить привітну та спокійну атмосферу. Рожевий також є хорошим вибором для дому, оскільки він символізує гостинність,

– розповіла власниця магазину фарб Франческа Везель.

Відтінок пильна троянда вдало поєднується з сірим кольором. Він дуже ніжний і водночас спокійний, тож вітальня з таким поєднанням кольорів точно матиме затишний вигляд і не втратить свою актуальність з часом.



Поєднання рожевого з сірим / Works Architecture, Francesca's Paints, Dean Hearne

Якщо ви яскрава особистість і базові відтінки, точно не для вас, то вітальня у яскраво-рожевому та салатовому кольорах ідеально вам підійде. У такому помешканні хочеться творити та надихатися.



Яскрава рожева вітальня / Фото Theresa Butler Interiors, Marc Mauldin

Вітальня зі стінами темно-рожевого кольору точно не залишиться без уваги гостей. Цей відтінок додає кімнаті розкоші, сміливості та стилю. Він вдало поєднується з чорними елементами декору.



Темно-рожевий колір в інтер'єрі / Фото Little Greene

Справжні сміливці можуть облаштувати вітальню у неоновому рожевому кольорі. Щоправда, такий дизайн стін не підійде для людей зі слабкими нервами, адже він досить кричущий та важкий. Щоб урівноважити простір, меблі краще обирати у нейтральних тонах.



Неонова вітальня / Фото Mylands

Якщо рожеві стіни – занадто сміливе рішення, тоді можна додати рожеві меблі. Блідо-рожевий диван ідеально впишеться у кімнату з білими стінами. Доповнити такий інтер'єр можна коричневими деталями. Така вітальня уособлюватиме спокій, затишок та гарний смак.



Блідо-рожевий колір в інтер'єрі / Фото Alix Day, Kara Mercer

Ще один спокійний відтінок рожевого – рожеві рум'яна. Він м'який та блідий, а тому додасть теплоти у вітальню. Щоб цей відтінок не був "скучним", його можна поєднати з темними кольорами.



Стіни кольору рожеві рум'яна / Фото Little Greene

Якщо ви ніяк не можете обрати один відтінок рожевого, то можна поекспериментувати з кількома. Величезна палітра рожевих відтінків точно дозволяє це зробити.