Як додати розкоші у будинок

Креативна директорка студії дизайну Лаура Хамметт поділилася з Independent власними лайфгаками того, як додати у будинок чи квартиру "тиху розкіш". Вона наголошує, що важливо знати, на що варто витрачати гроші, а на чому – краще зекономити.

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За словами дизайнерки, варто надавати перевагу базовим нейтральним кольорам – слонова кістка, бежевий, бронзовий, коричневий і темно-синій. Вони створять атмосферу спокою та вишуканості. Поєднання кількох відтінків додасть ефекту багатошаровості.

Важливо додати в інтер'єр різні дорогі текстури – пледи з кашеміру або альпаки, подушки, вовняні килими. Матеріали, яких ви торкаєтеся, мають бути приємними на доторк.

Тоді зробіть акцент металіком – шагрень, патиновані фасади, елементи з органічного дерева або видувного скла вручну. Вони додають нотку гламурного відбиття світла та тактильного інтересу,

– пояснила Хамметт.



Обирайте нейтральні кольори / Фото Лаури Хамметт

Дизайнерка радить не економити гроші на шторах та вікнах, бо вони є дуже важливими в інтер'єрі. Також варто витратитися на високоякісний вовняний або шовковий килим для вітальні, адже він прослужить усе життя і красиво об'єднає меблі.

На дорогій та якісній постільній білизні економити не варто. Якщо ви хочете вразити гостей, то можете вишити ваші ініціали на наволочках або рушниках.



Дорога білизна – обов'язковий елемент декору "дорогого" будинку / Фото Лаури Хамметт

Уникайте надлишку деталей

Що точно не додасть будинку розкоші – багато маленьких предметів в інтер'єрі. Хамметт радить уникати їх, і натомість обирати антикварні меблі на різних сайтах. Зазвичай, вони не дорогі, але унікальні, а тому додають будинку історії.



Дизайнерка поставила у своєму будинку антикварний годинник / Фото Лаури Хамметт

В антикварних крамницях можна купити рамки для картин, журнальні столики, лампи, дзеркала та акцентні крісла.

За словами дизайнерки, найбільше помешкання дешевить безлад та надлишок дрібних аксесуарів низької якості. Важливо ретельно організувати свій простір і уникати надмірного декорування.