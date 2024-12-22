Білий колір поєднується практично з усіма кольорами, тому стилізувати його нескладно. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Як стилізувати білу кімнату

Білий колір і дерев'яні меблі ідеально доповнюють один одного й створюють затишний простір. Дизайнери радять придивитися до стільців з білою м'якою оббивкою та дерев'яними ніжками. Їх ідеально доповнять дерев'яний стіл та підлога, а також білі стіни й шафа. Це просте поєднання кольорів та матеріалів насправді дуже вишукане й ніколи не вийде з моди.



Біла обідня зона / Фото Julie Leffell Photography

Біла кухня – це чудове рішення для невеликого простору. Білі фасади відбиватимуть світло й кімната здаватиметься просторішою. Однак дизайнери радять добре подумати над деталями білої кухні, аби вона не мала скучний вигляд. Наприклад, можна обрати бронзову фурнітуру, яка додасть кухні елегантності, або ж цікаве різьблення.



Дизайн білої кухні / Фото Emily Followill

Дизайнерка Дженніфер Джонс використала білий колір для стилізації вітальні. Вона пофарбувала стіни у теплий білий відтінок і обрала тюлі такого самого кольору. Так кімната стала ще більшою, аніж вона є насправді. Дизайнерка радить користуватися цим лайфхаком, якщо ви любите просторі й світлі кімнати.



Інтер'єр стильної вітальні / Фото Paul Dyer

Білі стіни у спальній сприятимуть спокійній атмосфері, яка так потрібна для того, щоб розслабитися під час сну.

Білі стіни дозволяють вашим меблям, текстилю та декору займати центральне місце, дозволяючи вам легко змінювати кольори та візерунки. Як додатковий бонус – білий робить простір яскравим, просторим і відкритим, задаючи тон для спокійного початку та завершення дня,

– сказала дизайнерка Емі Пелтьє.



Білі стіни у спальні / Фото Ендрю Буй

Біла підлога легка у догляді і довговічна. Дизайнери люблять використовувати її на своїх проєктах, а тому рекомендують усім придивитися до неї.



Біла підлога у коридорі й вітальні / Фото Джанні Франчелуччі

Ванна кімната у білому кольорі є дуже популярною, оскільки чистий білий колір відображає функцію кімнати. Однак дуже важливо, щоб простір не був надто холодним. Саме тому дизайнери радять доповнити білий інтер'єр рослинами та деталями теплого кольору.



Трендова ванна кімната / Фото Гаррет Роуленд

Відтінків білого є безліч, та найкраще обирати тепліші, аби простір був комфортний й затишний.