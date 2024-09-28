Котедж Аделаїда розташований зовсім близько з королівською резиденцією у Віндзорі. Добратися туди можна хвилин за 10, розповідає Дизайн 24.

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Що відомо про котедж Аделаїда

Маєток збудували ще 1831 році. На той час лише завершилася епоха Регентства, за якою ми з таким захопленням стежимо у "Бріджертонах". Водночас надпопулярна Вікторіанська епоха ще не розпочалася. Світ змінювався, і це впливало, зокрема, на архітектуру.



Дім принца Вільяма і Кейт Міддлтон / MediaPunch

Тривалий час котедж Аделаїда використовували як гостьовий будиночок для запрошених на королівські прийоми. Кейт Міддлтон та принц Вільям шукали ідеальне помешкання для себе. Це мало бути щось скромне та водночас комфортне.

Кейт і Вільям дуже хочуть скромний дім, щоби розпочати нове життя у Віндзорі. Котедж Аделаїда – те що треба, бо це дім із чотирма спальнями, а більше їм і не треба, бо в них нема персоналу з проживанням,

– розповідали ЗМІ перед переїздом.

Цікаво, що котедж Аделаїда внесли до списку пам'яток архітектури II ступеня. У 2015 році там провели масштабний ремонт. Водночас дещо залишили недоторканим. Зокрема, мовиться про мармуровий греко-єгипетський камін.