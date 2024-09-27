Розкішна вілла Джолі розташована у районі Лос-Фелісі. Особняк збудували ще у 1913 році. Його площа становить 670 квадратних метрів.

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Як виглядає особняк Джолі

Цікаво, що колись вілла належала Сесілю Блаунту Де Міллю – засновнику Paramount Pictures. У власність Джолі особняк перейшов у 2017 році. Відомо, що за будинок вона заплатила 25 мільйонів доларів.



Особняку – понад сто років / Hilton & Hyland

Експерти з нерухомості наголошують: цей особняк – один з найрозкішніших та найдорожчих у Лос-Анджелесі. Свого часу там зупинялися найяскравіші зірки Голлівіду. Зокрема, Чарлі Чаплін.



Будинок зберіг шарм минулого / Hilton & Hyland

Упродовж 6 років Джолі реставрувала будівлю, надаючи їй особистісний стиль. Унікальну атмосферу будівлі вдалося зберегти. Водночас її трішки осучаснили.

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Загалом особняк оформлений у світлих тонах. Загалом там є:

величезна вітальня;

6 спалень;

десять ванних;

розкішна бібліотека.

Окрім того, на території є будиночок для гостей, чайний будинок, а також – великий тренажерний зал.