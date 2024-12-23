Про це пише 24 Канал з посиланням на house digest.

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Чому потрібно залишати місце на стелажах

На поличках можна побачити предмети колекціонування, сімейні фотографії, пам’ятки з подорожей чи твори мистецтва. Однак, заповнюючи стелажі дрібничками, є важливе правило, яке треба мати на увазі: ви повинні залишати простір на полицях під час декорування.

Причина цього в тому, що це дає предметам певний простір для дихання. Якщо ви скупчите все навколо одне одного, то простір виглядатиме захаращеним, а не доглянутим.

Можна скористатися правилом "з трьох предметів", щоб розчистити полиці. Згрупуйте предмети по три, розташувавши їх на полиці. Непарне число більше привертає увагу, водночас створюючи баланс.

Залежно від того, наскільки велика ваша полиця, відстань буде різною. Наприклад, якщо у вас полиця стандартного розміру в кілька футів завширшки, намагайтеся розташовувати речі на відстані одного фута. Але якщо у вашій вітальні є велика полиця, яка охоплює стіну, ви можете тримати речі на відстані 1,5 – 2 фути одна від одної.



На полицях повинен бути простір між елементами декору / Фото Pexels