Livingetc проаналізувало, що саме створює атмосферу осені в дизайні інтер'єру будинків у Старз-Голлоу. З'ясувалося, що головні акценти – це затишні декоративні крісла, антикварні меблі, приємне освітлення та журнальні столики. Саме завдяки цим деталям будинок відчувається, як теплі обійми холодного осіннього вечора.

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Затишне акцентне крісло

Любов Рорі до читання – це один з тих моментів, який змушує асоціювати "Дівчат Гілмор" з осінню. Коли на вулиці стає холодно і мокро, то єдине бажання – залишитися вдома з цікавою книгою та теплим чаєм. Саме тому осінній декор не обійдеться без зручного акцентного крісла, у якому можна проводити вечори з книгою.



Затишне крісло обов'язкове в осінньому інтер'єрі / Фото Pinterest

Правильне освітлення

Естетика затишної вітальні залежить від правильного освітлення. Яскраве біле світло – точно не додаватиме осіннього затишку. У цьому пору надавайте перевагу теплому жовтому світлу з ламп. Лорелей не боїться поєднувати кілька різних ламп в одному просторі. При правильному стилізуванні різні лампи додадуть індивідуальності помешканню.



Використовуйте унікальні настільні лампи / Фото Pooky

Антикварні меблі

Емілі Гілмор має вишуканий смак, а тому її будинок – це найкраще відображення традиційного стилю. Щоб відтворити її стиль у своєму домі, шукайте предмети, які будуть поєднанням традицій та сучасності. Найкраще підійдуть антикварні меблі з історією. Це може бути оригінальна ваза, дерев'яні меблі чи цікава лампа.



Антикваріат додасть стилю / Фото Pinterest

"Дівчата Гілмор" – це вічна класика, яка дарує нам осіннє натхнення. Дім, оформлений у стилі будь-якої з трьох жінок Гілмор, обов'язково покращить ваш простір своєю затишною атмосферою.