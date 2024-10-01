Зірка "Темного ангела", "Фантастичної четвірки", "Ласкаво просимо до раю" презентувала своїм батькам відреставрований будинок. Акторка поділилася із прихильниками, як це відбувалося.

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Цінний подарунок батькам

43-річна американська акторка вперше здивувала своїх батьків, Марка та Кеті, коли повідомила, що купила будинок, у якому виріс її батько.

Після смерті мого дідуся мої батьки планували продати будинок, щоб оплатити медичні рахунки моєї бабусі. Я удала, що допомагаю їм продати будинок, а насправді планувала купити його для них,

– розповіла зірка.

На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася відео реакції свого батька на новину про купівлю дому. Чоловік не міг стримати сліз. Він сказав Джессіці, що її дідусь пишався б нею.

Марк Альба плаче, дізнавшись про те, що його донька купила будинок діда: дивіться відео

Втім, найбільший сюрприз на батьків акторки чекав попереду. Адже вона повністю модернізувала будинок дідуся.

На початку вересня Джессіка виклала відео, в якому показала завершений проєкт після масштабної реконструкції.

Який вигляд мають кімнати будинку до та після ремонту / Скриншот

Який вигляд має будинок після ремонту: дивіться відео

Якщо ви знайомі з моїми батьками, то знаєте, що вони обожнюють приймати гостей. Чи то запрошують на барбекю, перегляд гри, вечір домашньої піци, вечірку біля басейну або просто поспілкуватися – можна завжди бути впевненими, що в них буде весело. Тож, коли справа дійшла до оновлення їхнього заднього двору, я знала, що хочу подарувати їм літню кухню,

– написала акторка.

Джессіка Альба поділилася публікацією, в якій показала, який вигляд мала найулюбленіша ділянка її батьків до ремонту, і який має зараз.

У публікації є зображення заднього двору до реконструкції, на яких видно патіо зі скляним обіднім столом і дерев'яним парканом. Інший кадр показує гриль і невеликий приставний столик на патіо.

Тепер на задньому дворі – великий басейн із вбудованими шезлонгами в курортному стилі, а також додаткова зона відпочинку за басейном. Оновлене патіо тепер повністю обладнану літню кухню з мармуровими стільницями та стільцями біля барної стійки.