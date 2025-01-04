Дизайнери інтер'єру поділилися своїми поглядами на популярні варіанти дизайну, від яких вони вирішили б відмовитися у власній оселі. Про це пише 24 Канал з посиланням на thespruce.

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Чорно-білі кухні. Чорно-біле вважається класичним поєднанням для кухонь, але це "хіт" не для всіх дизайнерів.

Хоча Зак Гілбі, керуючий директор і співзасновник DeVis Architecture дійсно бачить привабливість такого дизайну, він волів би уникнути клопотів, пов’язаних з обслуговуванням такої кухні. За його словами, на білих кухнях видно всі сліди та плями, так само чорні кухні підкреслюють кожну подряпину та порошинку, завдяки чому простір здається меншим, якщо це не велика кімната відкритого планування.

Проте, якщо вам все ж хочеться використати контрастне поєднання кольорів, Гілбі рекомендує вибрати м’які кремові, бежеві та світло-сірі кольори замість білого, а потім додати контрастний акцентний колір, бажано з побутовою технікою.

Відкриті стелажі на кухні. Відкриті стелажі на кухні – одна з тенденцій дизайну, яка виглядає красиво в журналах, але не дуже в реальному житті, каже один з фахівців. Вся справа в чистоті та організації, адже коли є дверцята шафи, то вони не пропускають пил.



Відкриті стелажі не до вподоби дизайнерам / Фото Beazy

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Дзеркальні стіни. Любите ви це чи ненавидите, дзеркальні стіни повертаються в моду. У той час як деякі дизайнери поетично говорять про те, як світло відбивається від цих дзеркал і робить кімнату набагато більшою, ніж вона є, Гілбі не погоджується з цим на найпростішому рівні. Зокрема, факт того, що на цій поверхні легко залишаються відбитки пальців, це може шалено дратувати.