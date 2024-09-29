Дизайни стіни за телевізором

Варіантів того, як оздобити стіну за телевізором, є безліч. Дизайнери порадили ELLE Decor декілька, на яких варто зупинити свою увагу.

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Телевізор над каміном – це вже база. Таке розташування створить ідеальну атмосферу, коли ви захочете подивитися фільм.



Розташуйте телевізор над каміном / Фото ML Interiors

Якщо ви мріяли про велику бібліотеку вдома, то її можна облаштувати разом з телевізором. Білі стелажі та чорний екран будуть чудово доповнювати один одного, а різноколірні книги додадуть яскравості та атмосфери.



Телевізор можна розмістити між стелажами з книгами / Фото Annie Schlecter

Нещодавня тенденція у світі дизайну – стіна з дерев'яних панелей за телевізором. Такий елемент декору додасть кімнаті глибини і не буде перевантажувати простір.

Дерев'яні панелі можуть привнести тепло та відчуття архітектурних деталей,

– розповіла дизайнерка інтер'єру Міна Лісанін.



Дерев'яні панелі в декорі / Фото Pinteres

Телевізор можна розмістити у спеціальний дерев'яній шафі. Щоб він надто не виділявся на її тлі, додайте чорних деталей в інтер'єрі.



Телевізор в дерев'яній шафі / Фото Jess Isaac

Для стіни під телевізор можна використати шпалери. Тут варіантів багато – від базових до цікавих орнаментів.



Шпалери на стіні за телевізором / Фото Pinteres

Мармуровий фон під телевізор – це завжди безпрограшний варіант. Така стіна отримуватиме безліч компліментів від гостей, а ви будете насолоджуватися цікавим інтер'єром багато років.



Мармурова стіна під телевізор / Фото Pinterest

Оригінальним рішенням для розташування телевізора може стати спеціальний мольберт, на який його кріплять. Такий варіант підійде для творчих та яскравих особистостей. З плюсів – ви зможете переміщати його у будь-який куток кімнати.



Телевізор на мольберті замість звичайного кріплення / Фото Vivo

Дерев'яний комод під телевізором підійде для будинку з класичним інтер'єром. Найкраще доповнити це рішення білою стіною.



Комод під телевізором / Фото Stephen Kent Johnson