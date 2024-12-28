Інсайти від дизайнерки

Дизайнерка інтер'єру Ольга Волконська розповіла, чого б ніколи не зробила у своїй квартирі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Перш за все дизайнерка ніколи б не встановила у себе вдома підлоговий унітаз. Такий дизайн надто громіздкий та застарілий. Крім того, на конструкції збирається пил, а це – додаткове прибирання. Також вона радить замінити біде на гігієнічний душ.

Гігієнічний душ економить місце та має значно красивіший вигляд. Крім того, буде набагато легше прибирати,

– сказала Волконська.



Підвісний унітаз та гігієнічний душ у ванній кімнаті / Фото Joey Galang, Pexels

Також дизайнерка заявила, що віконні рами білого кольору вже неактуальні. Для себе вона б обрала чорні або у кольорі антрацит. Вони підійдуть під будь-який стиль інтер'єру й додадуть цікавого акценту.



Чорні віконні рами у будинку / Фото Pinterest

У спальні дизайнерка радить не ставити шафу-купе, яка вже давно вийшла з моди.

У місці ходу рельси збирається багато бруду та пилу. Це виглядає дешево, непрактично і некрасиво,

– пояснила Волконська.

Натомість краще обрати шафу з дверцятами, яка буде актуальною ще багато років. Крім того, вона значно зручніша у використанні, оскільки можна відкрити усі шафки одночасно, а не лише одну, як у шафі-купе.



Шафа з дверцятами / Фото Pinterest

Поради дизайнерки можуть бути корисними під час ремонту, та завжди варто орієнтуватися й на власні бажання й уподобання. Адже інтер'єр дому повинен відповідати не модним трендам, а вашому смаку.