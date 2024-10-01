У відеотурі по своєму будинку Робертс зізналася, що завжди мріяла створити свій власний ляльковий будинок. Це бажання акторки втілили у життя дизайнери.

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"Ляльковий" будинок Робертс

Під час екскурсії знаменитість показує свою унікальну "лялькову стіну", розташовану біля її офісу. Кожна полиця заповнена її колекціями з дитинства та речами, які вона здобула вже в дорослому віці.

Я дуже рада показати вам усім лялькову стіну. Я безумно одержима ними (барбі – 24 Канал), — закохана в них,

– розповідає Емма.

Тим часом у вітальні Робертс розказала, що їй сподобалася ідея підібрати камін під свої смугасті крісла.

"Мені здається, у домі ніколи не буває забагато смужок, бахроми чи китичок", – поділилася зірка.

Вітальня Робертс / Фото Architecture Digest

Дизайнерки розповіли, що люблять, коли будинок має такий вигляд, ніби він стоїть вже 50 років. Тому багато меблів, предметів мистецтва та декору Робертс перероблено або оббито новою тканиною. У кімнаті для перегляду телевізора, під лампою у формі диско-кулі, кишенькові книги заховані у шафах, тоді як рідкісні видання виставлені на видноті. На дерев’яних шафах стоять фотографії Деббі Гаррі та Джоні Мітчелл в рамках. На стіні висить одне з найцінніших мистецьких творів Робертс — портрет Джоан Дідіон.

Кімната для перегляду телевізора / Architecture Digest

Робертс показує глядачам кухню, обладнану острівцем, завдяки якому "так весело проводити час тут". Також тут розташовані її улюблені ретро-реклами злаків та ще одна з її улюблених колекцій.

У мене дуже весела колекція чашок. Я люблю Гелловін, я люблю відьом — тому ці чашки для мене обов'язкові,

– поділилася акторка.

Кухня Робертс / Фото Architecture Digest

У головній спальні Робертс хотіла додати квіти та рожеві відтінки, де тільки можна. Однією з її улюблених дизайнерських деталей у цій кімнаті є узголів’я ліжка, яке ідеально збігається з шторами, через що кімната має вигляд однієї великої квартири.

Спальня Робертс / Фото Architecture Digest

Її ванна кімната має подібну колірну гаму з гранатовою плиткою і вкрапленнями рожевого у шторах.

Ванна кімната Робертс / Фото Architecture Digest

Щодо зовнішнього простору, Робертс каже, що її відразу привабили камені, розташовані навколо басейну, адже вона не хотіла "типової, гладкої зони басейну". Вона каже, що це нагадує їй, як у дитинстві вона стрибала з каменів.

Двір Робертс / Фото Architecture Digest

Робертс показує свій будинок зсередини: дивіться відео