Ідеальна багатошаровість

Секрет успіху дизайну будинку Майлі Сайрус – у детальному плануванні. До речі, цим займалася її мама Тіш Сайрус, яка має власну студію дизайну інтер'єру. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Їдальня Майлі Сайрус – це приклад ідеальної багатошаровості. Співачка пофарбувала стіни у сіро-блакитний колір й доповнила їх стільцями з яскравим синім візерунком, які стали акцентом у кімнаті. Дизайнерка Шарлотта Томас пояснює, що вибір такого кольору фарби замість шпалер є першим кроком до добре збалансованого багатошарового простору.

Мені подобається зосереджувати багатошарову схему на великомасштабному візерунку, наприклад, квітковому, геометричному чи мальовничому абстрактному,

– прокоментувала дизайнерка вибір крісел у їдальні Сайрус.

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Їдальня співачки є прикладом того, як максималізм може бути стриманим і елегантним. Водночас вдалий вибір кольорів зробив інтер'єр їдальні таким, який завжди буде актуальним.