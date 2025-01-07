Carpentopod – це мандрівний кавовий столик, спроєктований і побудований голландським розробником ігор Гіліамом де Карпентьє, передає 24 Канал із посиланням на Core 77.

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Кавовий столик, який "гуляє"

Карпентьєр написав програмне забезпечення для створення механізмів зчеплення ніг, щоб потім вони могли фактично конкурувати одна з одною. Це було ще в 2008 році. З тих пір Карпентьєр отримав навички фізичного будівництва, а також вивчив числове програмне керування. Тоді розробник вирішив об'єднати свої інтереси і створити практичний предмет меблів, який міг би ходити.

Отримана конструкція з дванадцятьма ніжками виготовлена ​​з ламінованої бамбукової фанери, сталевих валів, кулькових підшипників і двох алюмінієвих колінчастих валів. Рухову силу забезпечують два безщіткові мотори, призначені для автоматизованих штор. Всі елементи зібрані разом за допомогою плати Arduino. Столик керується віддалено за допомогою джойстика.

Як створювався мандрівний кавовий столик / Фото Гіліам де Карпентьє

Як рухається кавовий столик: дивіться відео