Основна філософія "курі" – це вчитися жити краще, використовуючи те, що вас оточує. Йдеться про те, щоб черпати комфорт із найдавніших традицій та модернізувати їх для сучасності, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як створити вдома інтер'єр курі

Естетика курі вимагає м’якого та багатошарового освітлення, розсіяного навколо кімнати. Тому слід використовувати торшери, бічні, настільні, підвісні лампи та свічки, створюючи ефект кокона навколо крісел, куточків для читання та, зокрема, ліжок.

Додайте у приміщення елементи природи, наприклад шишки для різдвяних вінків.

Контрастні кольори і декорування тартаном є характерними ознаками курі. Дизайнери радять спробувати поєднати цей ностальгічний візерунок із квітковими мотивами та плавними лініями, змішуючи земляні відтінки з яскравими кольоровими акцентами.

Використовуйте візерунок "тартан" в інтер'єрі /Фото Future PLC / Tim Young

Довідка: Тартан – орнамент, що складається з перехресних горизонтальних та вертикальних кольорових смуг. Обов'язкова складова національного шотландського одягу.

Аксесуари – це важлива частина втілення стилю курі. Це, наприклад, можуть бути овечі шкури, накинуті на крісла, подушки, розкидані на диванах, об'ємні в'язання у великій кількості та затишні пледи. Йдеться про те, аби створити справжній "кокон" у вітальні, де можна було б заховатися в холодні зимові вечори.

Створіть затишний куточок у вітальні / Фото Future PLC / Maxwell Attenborough

Курі – це більше, ніж про затишок. Адже потрібно налаштуватися на гармонію з оточенням, щоб викликати це відчуття.

Експерти закликають не лише декорувати свій дім у стилі курі, але й жити відповідно до нього: піклуватися про сад, гуляти на природі, займатися в'язанням, готувати старі шотландські рецепти.