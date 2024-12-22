Вікторія Бекхем зуміла додати сміливу дозу кольору у свою гардеробну за допомогою барвистого дивана, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Крапля яскравості здатна змінити усе

У дописі, опублікованому на сторінці дизайнера та колишньої Spice Girls в Instagram, ми можемо побачити світло-зелений диван, який має витончений вигляд у нейтральному просторі.

Він служить доповненням до дерев’яної підлоги, темно-синього килима та кришталевої люстри, додаючи простору необхідну кількість яскравості.

Виявляється, зелений колір – тренд 2025 року.

Експеримент зі сміливим кольором може видатися складним завданням для тих, хто звик покладатися на нейтральні відтінки. Експерти радять почати додавання яскравості у приміщення з малого – із різнокольорових подушок або килима.

Зелений – особливо універсальний вибір кольору, який добре вписується в популярні інтер’єрні схеми, наприклад такі як Japandi.

Зелений колір найчастіше асоціюється з природою, пропонуючи притулок від повсякденних життєвих стресів. Подібно до проведення часу в саду після довгого дня, відпочинок на зеленому дивані наприкінці дня може викликати відчуття спокою.

Поєднання зеленого дивана з коричневими і текстурованими нейтральними відтінками може допомогти створити відчуття природи. Також ви можете включити у простір рослини в горщиках.