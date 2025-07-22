Вибір прохолодних кольорових рішень, такі як пастельний або приглушений синій, надає кухні сучасного й вишуканого вигляду, а мідь додає елегантності, тепла та візуальної цікавості, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як оформити мідні елементи разом із блідими відтінками синього?

Від м'яко-блакитних шаф до світлих стін кухні в синіх відтінках – ці природні відтінки залишають простір для доповнення більш вишуканими деталями.

Таке нестандартне поєднання — це легкий спосіб додати контрасту, поєднуючи легкість і повітряність із сучасним блиском металу. Можна реалізувати це різними способами: наприклад, сміливо встановити мідні світильники або витяжку, які привернуть увагу на тлі приглушеного блакитного кольору на стінах, шпалерах чи шафках.

Також це поєднання може бути більш стриманим – через додавання невеликих металевих акцентів.

Наприклад, можна доповнити сині шафки мідними ручками, гачками або фурнітурою.

Щоб додати текстури й зробити кухню ще більш цікавою, можна використати мідну фартухову панель або мийку як візуальний акцент.

Завдяки затишному сяйву міді та витонченості холодних відтінків, таких як синій, інтер'єр кухні набуває глибини, балансу та характеру – без жодної візуальної дисгармонії.