Прикладом продуманого простору на відкритому повітрі є "вітальня просто неба" Кортні Кокс, яка поєднує елегантність і тепло. Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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"Вітальня" Кортні Кокс просто неба

Простір, де розмістила свою вітальню акторка, знаходиться на краю її заднього двору, звідки видно чудові краєвиди на океан. Цей простір такий ж гостинний, як і будь-яка звичайна вітальня. Кортні Кокс окреслила територію, додавши круглого журнального столика, вигнутої лавки та пари акуратно поставлених великих каменів.

Зірка виклала махровий плед для відпочинку та менший кашеміровий плед для того, щоб ним вкриватися. До того ж ці пледи створюють затишок та є стильним елементом декору.

На поверхні столика стоять кілька свічок. Хоча ми зазвичай вважаємо свічки, дифузори та кімнатні спреї частиною інтер’єру будинків, вони можуть бути ефективними і на відкритому повітрі. Свічки не пахнуть так сильно на відкритому повітрі, але слабкий запах улюбленого аромату на вітрі може відчуватися дуже приємно.

"Розмовна схема" сидіння у такій "вітальні" створена дуже грамотно. Вигнуте сидіння та низький столик дозволяють легко уявити собі посиденьки з друзями за чашкою кави та приємними розмовами в такому просторі. Дуже важливий конект між гостями, тому така форма лавок точно його може забезпечити.