Щоб підвищити привабливість вашої оселі, homesandgardens проконсультувалися з експертами щодо ключових аспектів, яких слід уникати, якщо ви бажаєте створити затишне середовище для всіх ваших гостей під час святкового сезону і не тільки, пише 24 Канал.

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Забагато хаосу та безладу

Загалом, безлад може значно зіпсувати гостинну атмосферу. Звісно, ні для кого не секрет, що підтримувати порядок в оселі просто необхідно. І це не лише для того, щоб справити враження на гостей, але й самим господарям комфортніше перебувати в просторі, який не є захаращеним.

Фахівці кажуть подумати про додавання меблів з багатоцільовим використанням, а також вертикальні меблі. Цей розумний підхід не лише збільшує функціональність, а й додає естетичної привабливості кімнаті. Також переконайтеся, що ви використовуєте закриті шафи, які допоможуть приховати ваші особисті речі.

Непродумане освітлення

Поєднання робочого, атмосферного та акцентного освітлення слугує ефективною основою для більшості приміщень у будинку. Однак стиль світильника і самі лампочки відіграють значну роль у створенні загальної атмосфери. Лампи з холодним тоном можуть створювати сувору і непривітну атмосферу, в той час як надмірно яскраве верхнє освітлення також може сприяти створенню некомфортної обстановки та здаватися різким.

Щоб досягти більш збалансованого світлового ефекту, краще обирати більш нейтральні тони лампочки і не такі жовті. Це може значно покращити загальну естетику та комфорт простору.

Розміщення освітлення також відіграє важливу роль і має бути адаптоване до вашого будинку. Вибір між теплим або прохолодним освітленням на кухні, наприклад, залежить від місця розміщення світильників. Цей простір має бути практичним, але, природно, ви також хочете, щоб кухня мала більш привабливий вигляд. Тому в тих місцях, де ви будете готувати їсти варто встановити чітке освітлення, а на кухонному острові, може бути більш доцільним пом’якшите освітлення.

Тоді як, у вітальні настільні лампи та торшери додадуть затишку.



Важливо продумати освітлення, яке робитиме кімнату комфортною / Фото Unsplash (Roberto Nickson)

"Пропорції? Ні, не чули"

У прагненні створити привабливе домашнє середовище експерти наголошують на важливості фундаментальних принципів дизайну. Незалежно від часу, витраченого на оздоблення приміщення, нехтування цими основами може призвести до того, що простір не матиме бажаного естетичного ефекту.

Ніщо не може вбити атмосферу швидше, ніж неправильні пропорції,

– каже фахівець Емі Пігліакампо.

Вона каже, що якщо співвідношення елементів декору до простору неправильні, то неважливо, наскільки гарними будуть вони самі по собі.

Розмір і форма предметів впливатимуть на те, як вони взаємодіють один з одним. Особливо громіздкі меблі в невеликих приміщеннях можуть здатися занадто важкими візуально.

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Суворі лінії та занадто стилізовані кімнати

Відсутність м’якості в інтерʼєрі впадає в очі відразу. Це можна розгледіти навіть по меблях – усі квадратні частини, наприклад, диван, стільці біля журнального столика, або відсутність м’яких аксесуарів з подушками та ковдрами.

Дизайнери кажуть, що надмірно стилізовані приміщення, де все виглядає ідеально, можуть здаватися дивно непривабливими.

Дім має виглядати, як у ньому живуть, а не як виставковий зал,

– стверджують дизайнери.

Декоративні елементи, як-от твори мистецтва, продумані аксесуари та декоративні подушки з візерунками чи кольоровими подушками – усе це може надати кімнаті більшого затишку.



Занадто стилізовані кімнати можуть "красти" затишок / Фото Unsplash (Alberto Castillo Q.)

Також різноманітні спорядження для тренувань – це те, що слід зберігати в іншому місці, коли поруч гості.

Надто особисті речі – хоча це не є чимось незвичайним, такі речі, як ліки, особисті документи чи одяг, але вони можуть здаватися недоречними, коли лежать на видному місці в оселі і можуть створювати ненавмисне відчуття вторгнення в особистий простір.