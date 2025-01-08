"Невидима кухня" – це інноваційний підхід до дизайну кухні, у якому всі функціональні елементи кухні приховані за фасадами меблів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Urzadzamy.

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"Невидима кухня" поєднує у собі практичність та вишуканість. Вона приховує холодильник, духову шафу та плитку, тож інтер'єр здається цілісним і мінімалістичним. Величезною перевагою "невидимої кухні" є те, що вона завжди має чистий та охайний вигляд. Також вона ідеально підійде для маленької кухні, адже візуально збільшує простір.

Як створити "невидиму" кухню

Приховані прилади – холодильник, посудомийка та інші прилади ховаються за фасадами кухні, щоб не перенавантажувати інтер'єр.

– холодильник, посудомийка та інші прилади ховаються за фасадами кухні, щоб не перенавантажувати інтер'єр. Інтегровані поверхні – мийку і плиту інтегрують у стільницю з одного матеріалу.

– мийку і плиту інтегрують у стільницю з одного матеріалу. Світлодіодне освітлення – воно зручне та естетичне.

– воно зручне та естетичне. Системи без ручок – шухляди відкриваються натисканням.

– шухляди відкриваються натисканням. Модульні системи зберігання – усі місця для зберігання мають бути прихованими.



"Невидима кухня" в інтер'єрі / Фото Pinterest

Кухня – душа кожного дому. Щоб вона була не лише стильною, а й зручною, варто ретельно продумати наповнення. На щастя, у VIYAR представлений великий вибір карго, полиць, кошиків, сушок та інших товарів, з якими навіть маленька кухня стане функціональною та трендовою.

За "кухнею-невидимкою" дуже просто прибирати, адже вона не перенавантажена деталями, які потребують окремого догляду. Крім того, вона ідеально відповідає тренду на відкрите планування і кухні-студії, адже такий ненав'язливий дизайн легко інтегрується в будь-який простір. Він є гармонійним та витонченим.