Навіть коли структура та ізоляція будинків покращилися, узголів’я залишалися невід’ємною частиною спального ліжка, розповідає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Оригінальна альтернатива узголів'ям для ліжок

Проте, оскільки цей елемент меблів повернувся до своєї первісної функції – орієнтації на дизайн, – він став досить зайвим. Останнім часом дизайнери та майстри декору почали відмовлятися від узголів'їв та звертаються до інших варіантів, щоб додати в наші найінтимніші простори індивідуальний стиль.

Зокрема, вони підняли тренд великих узголів'їв на новий рівень — використовують у цій ролі всю стіну.

Насправді, узголів'я ліжка не є абсолютно необхідним. Воно займає додатковий простір, а також є важким і часом дорогим. Більше того, деякі узголів'я можуть рухатися уздовж стіні, що робить захисну функцію зайвою. І справді, чи завдають наші подушки такої шкоди стіні?

Молдинг – ефективна заміна традиційного узголів'я / Фото TabitaZn / Shutterstock

Створюючи візерунок з молдингу та фарбуючи його під колір кімнати, дизайнери створюють розкішну, модну альтернативу узголів’ю ліжка.

Довідка: Молдинг – декоративна деталь у вигляді накладної опуклою планки, яка використовується для декорування різних поверхонь: стін, стелі, дверей, камінів, арок, надаючи їм більш виразний і завершений вигляд.

Для більш сучасного вигляду підійде простий і елегантний візерунок сітки. Повісьте маленькі дзеркала в кожному квадраті, щоб відбивати світло та додати трохи блиску. Замість дзеркал можна використати тематичні картини або додати цікаві бокові світильники, щоб створити еклектичну атмосферу.

Додавання молдингу під різними кутами для створення геометричних форм – це ідеальний фон для гламурної, арт-деко спальні. Можна пофарбувати деякі частини молдингу в різні кольори, щоб максимально підкреслити естетику. Яскраві, веселкові відтінки додадуть енергії дитячим кімнатам, а поєднання шоколадного кольору з різними відтінками кремового зроблять атмосферу затишкою і спокійною.

Для справжніх естетів створення величезної рами з витонченого молдингу, що оточує великий витвір мистецтва, стане чудовим фоном для оригінальної картини. Можна додати скульптурний елемент, наприклад, цікаво вигнуту гілку дерева або особливий текстильний елемент всередині рами, щоб власноруч створити декор на стіні.